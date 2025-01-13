Партенопейцы не ощутили сопротивления скалигеров. Наполи - Верона 2:0. Обзор матча и видео голов

Команда Антонио Конте уже на первых минутах встречи повели в счете. В результате комбинации в исполнении Лукаку с Ди Лоренцо, последний обводящим ударом попал в штангу, а дальше мяч отскочил в затылок голкипера "Вероны" Лоренцо Монтипо, после которого круглый оказался в сетке ворот соперника. Удвоить преимущество во встрече "Наполи" сумели уже во втором тайме: Замбо-Ангисса получил пас от Ромелу Лукаку и точно пробил в ближний угол ворот гостей.

"Партенопейцы" с 47 очками продолжает лидировать в Серии А, а "Верона" с 19 очками находится в шаге от зоны вылета (17-е место), опережая "Кальяри" лишь на один пункт. Следующий матч "Наполи" сыграет 18 января на выезде против "Аталанты", а "скалигеры" 19 числа на своем поле будут принимать "Лацио".

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Смотрите обзор матча 20 тура Серии А

Неаполь. Диего Армандо Марадона

Наполи - Верона 2:0

Голы: Монтипо (автогол) 5, Замбо-Ангисса 61