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Капитан Манчестер Сити провел переговоры с итальянским топ-клубом
Защитник хочет покинуть Англию ради нового вызова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" может подписать шестикратного чемпиона АПЛ в составе "Манчестер Сити".
Как сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира, между руководством "россонери" и представителями Кайла Уокера уже состоялись переговоры относительно его возможного перехода. Известно, что капитан "горожан" стремится получить контракт до 2027 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Продолжаются активные переговоры с агентом английского футболиста.
Отмечается, что 34-летний Уокер решил окончательно покинуть "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно. У него на руках также есть предложения от клубов из Саудовской Аравии.
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В текущем сезоне Уокер провел 18 матчей в составе "горожан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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