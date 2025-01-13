Антонио Конте после победы над Вероной: За эти месяцы Наполи изменился и вырос

Вчера "Наполи" дома уверенно переиграли "Верону" со счетом 2:0. Тренер неаполитанцев Антонио Конте после игры отметил, что его подопечным удается добывать положительные результаты несмотря на то, что его команда может потерять нескольких игроков во время зимнего трансферного окна.

"Сегодня нам было нелегко, в том числе и потому, что у нас отсутствовали некоторые игроки, но в последних нескольких играх нам удалось достичь хороших результатов. Именно в моменты трудностей вы понимаете глубину работы, которую мы выполняем, потому что кто бы ни выходил на поле, он приносит домой хороший результат. За эти месяцы "Наполи" изменился и вырос. Сначала у нас были требования, потом с приходом новых игроков изменились некоторые тактические ситуации, и мы решили одеть более подходящую форму для команды. Самое большое счастье для меня - видеть, что все мои игроки вовлечены в проект. Что я хотел бы подчеркнуть, так это зрелость этой команды, потому что, несмотря на слухи на рынке, игроки сохранили свою концентрацию, демонстрируя большое чувство принадлежности и сплоченности. Этим летом начался конкретный проект, и я бы никогда не согласился с тем, что игроки могут рассматривать "Наполи" лишь как промежуточный этап. Наша цель - шаг за шагом построить конкурентоспособную команду", - заявил Антонио Конте.

Отметим, что следующую игру "Наполи" проведут 18 января на выезде против "Аталанты".