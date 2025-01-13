Команда Сеска Фабрегаса приобрела центрального полузащитника Лиона

"Комо" пополнился новым игроком в зимнее трансферное окно. К итальянскому клубу из "Лиона" присоединился Максенс Какере. Контракт центрального полузащитника с командой Сеска Фабрегаса рассчитан до конца июня 2029 года. Сумма трансфера составляет 16,5 млн евро, включая 1,5 млн евро бонусов и 7,5% отчислений от прибыли с любой будущей продажи.

"Я очень, очень рад, что присоединился к этому клубу, который имеет замечательный проект. Я чувствую, что у нас есть все необходимое, чтобы двигаться вперед и достигать прогресса. Поэтому я очень рад быть здесь, в этом прекрасном городе. Это первый раз, когда я покинул свой родной клуб, "Лион", так что это большой шаг для меня. Это что-то новое, но я готов к этому. Я взволнован и не могу дождаться начала этого нового приключения. У меня была возможность поговорить с тренером, Фабрегасом. Он сразу убедил меня и очень хорошо объяснил проект. Знание его невероятной карьеры полузащитника также сыграло большую роль в моем решении. Прежде всего, спасибо болельщикам за вашу поддержку. Я видел, как многие из вас радовались моему приезду, и я очень ценю это. С нетерпением жду встречи с вами и совместной работы, чтобы выиграть много матчей для клуба", - заявил 24-летний француз после перехода.

Добавим, что в этом сезоне Максенс Какере провел 14 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.