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Конте об интересе ПСЖ к Кварацхелии: Он игрок Наполи, и давайте не забывать, что есть определенные вещи, которые нужно сделать, если кто-то захочет его купить

Италия

А грузин все же может покинуть Италию

Конте об интересе ПСЖ к Кварацхелии: Он игрок Наполи, и давайте не забывать, что есть определенные вещи, которые нужно сделать, если кто-то захочет его купить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В последние дни все чаще ходят слухи, что Хвичу Кварацхелию может приобрести "ПСЖ". Грузинский вингер и не против остаться в Неаполе, однако требует большей зарплаты от руководства клуба. Тренер "партенопейцев" Антонио Конте отметил, что пока клуб не получал никаких официальных запросов относительно его трансфера и что он, пока остается игроком "Наполи".

"Я говорил о личном разочаровании, потому что за шесть месяцев я не смог повлиять на ситуацию, чтобы изменить ее. Я думал, что смогу повлиять другим способом. Возможно, я был самоуверенным, думая, что смогу повлиять по-другому, но я не смог этого сделать. Я думаю, что это обидно, потому что он важный и сильный игрок. Сегодня он игрок "Наполи", и давайте не забывать, что есть определенные вещи, которые нужно предпринять, если кто-то захочет его купить: ничего нельзя воспринимать как должное. Но я хотел бы подчеркнуть зрелость этой группы: рынок сходит с ума, два игрока ушли и ходят слухи о других, но мои игроки сохранили концентрацию и желание побеждать и продолжать этот путь", - цитирует слова Конте Foot Mercato.

Добавим, что в этом сезоне Хвича Кварацхелия провел 19 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.

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Антонио Конте Наполи Хвича Кварацхелия “ПСЖ”
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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