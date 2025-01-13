Ювентус приближается к подписанию перспективного португальского защитника

Туринский "Ювентус" близок к подписанию перспективного португальского защитника.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство "бьянконери" приближается к сделке с Альберто Коштой из "Витории Гимарайнш". "Ювентус" предложил португальскому клубу 15 миллионов евро, что больше предложения лиссабонского "Спортинга" в размере 12 миллионов евро.

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Также известно, что правый крайний защитник уже согласовал условия личного контракта на пять лет. Отмечается, что "Ювентус" намерен закрыть эту сделку в течение следующих 24-48 часов.

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В этом сезоне Альберто Кошта провел 20 игр в составе "Витории Гимарайнш", отметившись одним голом и тремя ассистами. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в один миллион евро.