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Ювентус приближается к подписанию перспективного португальского защитника
Старая синьора может перехватить футболиста у конкурентов из местного чемпионата
Фото - Сайт Віторії Гімарайнш - https://vitoriasc.pt
Туринский "Ювентус" близок к подписанию перспективного португальского защитника.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство "бьянконери" приближается к сделке с Альберто Коштой из "Витории Гимарайнш". "Ювентус" предложил португальскому клубу 15 миллионов евро, что больше предложения лиссабонского "Спортинга" в размере 12 миллионов евро.
Также известно, что правый крайний защитник уже согласовал условия личного контракта на пять лет. Отмечается, что "Ювентус" намерен закрыть эту сделку в течение следующих 24-48 часов.
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В этом сезоне Альберто Кошта провел 20 игр в составе "Витории Гимарайнш", отметившись одним голом и тремя ассистами. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в один миллион евро.
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