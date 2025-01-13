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Аталанта хочет перехватить главную цель Ньюкасла в январское трансферное окно
Бергамаски стремятся усилить атаку, продолжая борьбу за титул Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" хочет подписать в январе нападающего "Эвертона", который является главной целью "Ньюкасла" на лето.
По информации от издания The Sun, представители "Аталанты" отправились в Ливерпуль, чтобы уже в ближайшее время обсудить возможность трансфера Доминика Калверт-Льюина.
Известно, что действующий контракт 27-летнего англичанина с "ирисками" истекает в конце этого сезона, поэтому "Аталанта" может попытаться договориться о его переходе на правах свободного агента летом, однако за ним также следит "Ньюкасл". Если бергамаски хотят действовать быстро, им придется сделать весомое предложение "Эвертону" уже зимой, чтобы обойти конкурентов.
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Добавим, что в текущей кампании Доминик Калверт-Льюин забил два гола и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за клуб во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
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