Переход талантливого защитника Спортинга в Комо на грани срыва

Переход Ивана Фреснеды из лиссабонского "Спортинга" в "Комо" сейчас находится под угрозой срыва.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Спортинга" может заблокировать трансфер Ивана Фреснеды в "Комо", поскольку главный тренер команды не хочет отпускать игрока.

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Португальский клуб вскоре может проиграть гонку за подписание Альберто Кошты из "Витории Гимарайнш", поскольку туринский "Ювентус" имеет значительный прогресс в переговорах и приближается к сделке, предложив большую сумму за его трансфер. Соответственно, разговоры о переходе 20-летнего испанца на данный момент отложены.

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Ранее появлялась информация о том, что "Комо" договорился с Фреснедой об условиях личного контракта, поэтому сейчас все зависит от клубов.