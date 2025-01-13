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Официально: Клуб Малиновского избрал румынского бизнесмена президентом команды

Италия

Об этом сообщает пресс-служба Дженоа

Официально: Клуб Малиновского избрал румынского бизнесмена президентом команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Румынский бизнесмен Дэн Шуку официально стал президентом "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Для меня большая честь быть президентом старейшего клуба в Италии. Это должность, которая требует большой ответственности, и я намерен выполнять свою работу как можно лучше, прилагая все необходимое время и энергию", - сказал Шуку.

Напомним, что недавно Дэн, который является владельцем бухарестского ФК "Рапид", выкупил 77% акций "Дженоа" у "777 Partners" за 40 млн евро.

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Источник:
genoa
Опубликовал: Екатерина Власова
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