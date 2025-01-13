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Ювентус готов отдать 50 млн евро за центрбека Барселоны

Италия

Испанцы планируют обсудить с Араухо его будущее в команде

Ювентус готов отдать 50 млн евро за центрбека Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" нацелился на центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как сообщает испанское издание Relevo, "Ювентус" настроен решительно и готов предложить за Араухо сумму около 50 миллионов евро. Однако, "Барселона" не спешит с продажей своего игрока и, вероятно, потребует большую сумму.

Добавим, что эта неделя станет переломной в переговорах. Руководство "Барселоны" планирует встретиться с Араухо, чтобы обсудить его будущее в клубе.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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