Ювентус готов отдать 50 млн евро за центрбека Барселоны

"Ювентус" нацелился на центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как сообщает испанское издание Relevo, "Ювентус" настроен решительно и готов предложить за Араухо сумму около 50 миллионов евро. Однако, "Барселона" не спешит с продажей своего игрока и, вероятно, потребует большую сумму.

Добавим, что эта неделя станет переломной в переговорах. Руководство "Барселоны" планирует встретиться с Араухо, чтобы обсудить его будущее в клубе.