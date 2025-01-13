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Наполи планирует продолжить сотрудничество со своим опытным хавбеком

Италия

Андре-Франк не покинет Наполи

Наполи планирует продолжить сотрудничество со своим опытным хавбеком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Наполи" Андре-Франк Замбо-Ангисса продолжит сотрудничество со своим клубом. Об этом сообщил Фабрицио Романо с посланием на Маттео Моретто.

По информации источника, переговоры между клубом и футболистом начнутся в ближайшее время. Обе стороны довольны сотрудничеством и видят свое будущее вместе.

29-летний хавбек в текущем сезоне сыграл 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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