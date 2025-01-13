Наполи планирует продолжить сотрудничество со своим опытным хавбеком

Полузащитник "Наполи" Андре-Франк Замбо-Ангисса продолжит сотрудничество со своим клубом. Об этом сообщил Фабрицио Романо с посланием на Маттео Моретто.

По информации источника, переговоры между клубом и футболистом начнутся в ближайшее время. Обе стороны довольны сотрудничеством и видят свое будущее вместе.

29-летний хавбек в текущем сезоне сыграл 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.