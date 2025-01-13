Серия А. Фиорентина разваливается - проигрывает даже Монце

Серия А. 20-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Чуррия 44, Мальдини 63 - Бельтран 74 (пен.)

"Монца": Турати, П. Перейра, Мари (Мартинс 46), Иццо, А. Карбони, Бондо, Бьянко (Виньято 90+3), Акпа Акпро (Валоти 90+3), Чуррия, Капрари (Джурич 58), Мальдини (Петанья 90+1)

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс (Паризи 68), Адли, Ричардсон (Фолоруншо 64), Кольпани (Иконе 68), Гудмундссон (Бельтран 46), Соттил (Куаме 74), Кен

Предупреждения: Турати 61, П. Перейра 76, Чуррия 87, Бондо 87 - Раньери 87

Главный арбитр: Федерико Дионизи

Восемь побед подряд, а затем пять матчей без побед подряд. Таков путь "Фиорентины" в последних 13-ти матчах лиги, включая отчетный. Из этих пяти - четыре поражения и ничья, выцарапанная на 87-ой минуте. Сегодня "фиалки" доигрались до поражения от последней команды лиги, которая сама проиграла свои пять предыдущих матчей лиги, а побеждала лишь однажды в сезоне - 21-го октября, и в гостях.

"Монца" на самом деле не так проста. Все те пять поражений состоялись со счетом 1:2, то есть в плотной борьбе. В целом в сезоне она уступила с разницей более одного мяча лишь дважды - 0:2 от мощных "Наполи" и "Аталанты" в сентябре и октябре. Последние два 1:2 состоялись при новом тренере Сальваторе Боккетти в драматичной борьбе, и успех казался близким. Но это не оправдывает "Фиорентину".

В первом тайме "Фиорентина" доходила и до 65-ти процентов владения мячом. Но по воротам почти не пробивала - трижды за тайм, ни разу в створ ворот. Хотя Гудмундссон уже в дебюте из отличной позиции должен был попадать в створ, а не выше ворот. Также был назначен пенальти в ворота "Монцы", но ВАР позвал арбитра, и тот увидел, что Соттил врезался в Мари, а не наоборот.

Чем ближе к концу тайма, тем больше "Монца" входила в игру. Она также мало создала (Бондо издали чуть не попал в "девятку"). Но реализовала. Длинный пас в штрафную был выбит плохо, и Чуррия почти из ее центра закрутил под дальнюю стойку. Его первый гол с мая 2023-го года.

Второй тайм гости начали агрессивнее, и Карбони выбивал с линии собственных ворот. Однако забили хозяева. Перейра забросил с фланга, мяч дошел до Мальдини, игравшего в этом матче "фальшивую девятку", и Даниэль опередил защитника.

"Фиалки" пытались отыграться. Нашли пенальти за стык Карбони и Бельтрана. Также далеко не бесспорный, но на этот раз ВАР промолчал. Нашли и супермомент, когда и вратарь, и защитники "Монцы" ошиблись, но Иконе не сумел протолкнуть мяч в ворота. Да и Мальдини в контратаках пробивал чуть неточно, выводил Джурича, слабым ударом попавшего во вратаря. Так что забить могли обе команды.

"Фиорентина" на шестом месте и по набранным, и по потерянным очкам. По потерянным отстает лишь на одно от четвертого места. Так что она еще полностью в игре. Но если продолжит выдавать такие результаты - скоро из игры выпадет. А "Монца" последняя, но уже в шести очках, а не девяти позади 17-го места, всего в одном позади 19-го. Она продолжит бороться против вылета с новыми силами.