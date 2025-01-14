  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи сделал первое предложение по трансферу молодого таланта МЮ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи сделал первое предложение по трансферу молодого таланта МЮ

Италия

Переговоры между итальянским клубом и агентами игрока уже ведутся

Наполи сделал первое предложение по трансферу молодого таланта МЮ

Фото: premierleague.com

Новина українською

Руководство "Наполи" рассматривает Алехандро Гарначо как идеальный вариант, чтобы компенсировать возможную потерю Хвичи Кварацхелии, который может перейти в "ПСЖ". В свои 19 лет аргентинец продемонстрировал качественную игру в "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что он не входит в основные планы тренера Рубена Аморима. Кроме того, недавние внутренние конфликты в английском клубе и критика его поведения могут поспособствовать его уходу.

По информации Fichajes, "Наполи" предложил "МЮ" 50 млн евро за молодого таланта команды. Кроме того, переговоры уже ведутся, и между агентом аргентинца и представителями неаполитанского клуба установлены контакты. Для "красных дьяволов" принятие этого предложения означало бы значительный доход, даже если это означало бы потерю одного из их перспективных молодых игроков.

Добавим, что в этом сезоне Алехандро Гарначо сыграл 30 матчей, где отметился 8 голами и 5 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Арсенал намерен подписать звездного нападающего из Серии А уже в зимнее трансферное окно
yellow-arrow
Итальянский журналист: Довбик проделал много грязной работы. Украинец – не Лукаку
yellow-arrow
Тур неожиданных ничьих грандов. Итоги 20-го тура Серии А
Наполи Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости