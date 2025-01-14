Наполи сделал первое предложение по трансферу молодого таланта МЮ

Руководство "Наполи" рассматривает Алехандро Гарначо как идеальный вариант, чтобы компенсировать возможную потерю Хвичи Кварацхелии, который может перейти в "ПСЖ". В свои 19 лет аргентинец продемонстрировал качественную игру в "Манчестер Юнайтед", несмотря на то, что он не входит в основные планы тренера Рубена Аморима. Кроме того, недавние внутренние конфликты в английском клубе и критика его поведения могут поспособствовать его уходу.

По информации Fichajes, "Наполи" предложил "МЮ" 50 млн евро за молодого таланта команды. Кроме того, переговоры уже ведутся, и между агентом аргентинца и представителями неаполитанского клуба установлены контакты. Для "красных дьяволов" принятие этого предложения означало бы значительный доход, даже если это означало бы потерю одного из их перспективных молодых игроков.

Добавим, что в этом сезоне Алехандро Гарначо сыграл 30 матчей, где отметился 8 голами и 5 ассистами.