Официально: Лацио подписал немецкого Ибрагимовича

На официальном сайте "Лацио" сообщается о том, что римский клуб подписал Арийона Ибрагимовича на правах аренды из мюнхенской "Баварии" до конца сезона с опцией выкупа.

По итогам полугодовой аренды "орлы" могут воспользоваться пунктом в контракте 19-летнего немца, что позволит им подписать полузащитника за 8 миллионов евро. Опция обратного выкупа для "Баварии" составляет 25 миллионов евро, как сообщил Флориан Плеттенберг.

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В этом сезоне Арийон Ибрагимович выходил на поле в составе "Баварии" только в трех матчах во всех турнирах. В прошлом сезоне полузащитник выступал за итальянский "Фрозиноне" на правах аренды.