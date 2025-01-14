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Официально: Лацио подписал немецкого Ибрагимовича
Футболист проведет вторую половину сезона в Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте "Лацио" сообщается о том, что римский клуб подписал Арийона Ибрагимовича на правах аренды из мюнхенской "Баварии" до конца сезона с опцией выкупа.
По итогам полугодовой аренды "орлы" могут воспользоваться пунктом в контракте 19-летнего немца, что позволит им подписать полузащитника за 8 миллионов евро. Опция обратного выкупа для "Баварии" составляет 25 миллионов евро, как сообщил Флориан Плеттенберг.
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????́ ????— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 13, 2025
Welcome, Arijon ????#CMonEagles ???? pic.twitter.com/caywxT0Mq7
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В этом сезоне Арийон Ибрагимович выходил на поле в составе "Баварии" только в трех матчах во всех турнирах. В прошлом сезоне полузащитник выступал за итальянский "Фрозиноне" на правах аренды.
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