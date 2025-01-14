Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Из-за Суперкубка получается, что 19-й тур Серии А будет доигран позже 20-го. Причем доиграть последний тур первого круга нужно всем пяти участникам Лиги Чемпионов. В Бергамо "Аталанта" принимает "Ювентус". Похоже, последний шанс для "бьянконери" зацепиться за борьбу за места в топ-3. А бергамаски должны останавливать начавшееся сползание и удержаться в первой тройке, в борьбе за Скудетто.

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Серия А. Перенесенный матч 19-го тура

14 января. 21:45. Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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