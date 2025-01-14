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Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Аталанта – Ювентус: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.01.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за Суперкубка получается, что 19-й тур Серии А будет доигран позже 20-го. Причем доиграть последний тур первого круга нужно всем пяти участникам Лиги Чемпионов. В Бергамо "Аталанта" принимает "Ювентус". Похоже, последний шанс для "бьянконери" зацепиться за борьбу за места в топ-3. А бергамаски должны останавливать начавшееся сползание и удержаться в первой тройке, в борьбе за Скудетто.
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Серия А. Перенесенный матч 19-го тура
14 января. 21:45. Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
"Аталанта" - "Ювентус"
Главный арбитр: Даниэле Довери
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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