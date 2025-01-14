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Клуб Серии А проявляет интерес к молодому таланту Севильи
Осуществить этот трансфер итальянцам будет непросто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Многие игроки "Севильи" привлекают внимание многих клубов Европы. Молодой талант Кике Салас, который может сыграть как в центре, так и слева в защите, не является исключением этой ситуации.
По информации Mundo Deportivo, к 22-летнему игроку "нервионцев" проявляет интерес "Лацио". Римляне уже сделали предложение по аренде с правом выкупа защитника, которое "Севилья" отклонила. "Нервионцы" хотят заработать деньги на полноценном трансфере, чтобы иметь возможность найти замену на этом рынке, особенно если они также решат продать Лоика Баде. По данным transfermarkt, стоимость испанца составляет 8 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Кике Салас сыграл 16 матчей, где отметился 2 ассистами.
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