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Арсенал претендует на подписание одноклубника Довбика в январе

Италия

Английский топ-клуб будет конкурировать с лидером Серии А за его переход

Арсенал претендует на подписание одноклубника Довбика в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" все еще заинтересован в подписании атакующего полузащитника "Ромы". Известно, что "Наполи" также следит за игроком во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает издание La Repubblica, 28-летний Лоренцо Пеллегрини может покинуть римский клуб уже этой зимой, если "Роме" поступит соответствующее предложение. "Арсенал" и "Наполи" считаются фаворитами в борьбе за его подписание. Напомним, что действующиий контракт итальянского хавбека с "волками" заканчивается через 18 месяцев.

Недавно в интервью для La Gazzetta dello Sport Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, собирается ли он уходить из клуба.

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В этом сезоне Лоренцо Пеллегрини принял участие в 21 матче в составе "Ромы" во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Наполи Лоренцо Пеллегрини Рома (Италия)
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Андрей Журба
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