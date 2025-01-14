Фреснеда не присоединится к команде Фабрегаса?! Тренер Комо раскрыл подробности относительно ситуации вокруг игрока Спортинга

"Комо" активно работает на зимнем трансферном рынке, пополнив свой состав несколькими игроками. Одним из них мог быть правый защитник "Спортинга" Иван Фреснеда, однако его переход в итальянский клуб, похоже, не состоится. Тренер "Комо" Сеск Фабрегас раскрыл предысторию этих переговоров.

"Слишком много имен упоминается. Есть кто-то, кто придет, но сейчас я думаю только об игре, я не могу сказать больше. Фреснеда? Он был очень близким игроком, но сделка "Ювентуса", в которой также участвовал лиссабонский "Спортинг" [борьба за Альберту Кошту из "Витории Гимарайнш"], все усложнила", - цитирует слова Сеска Фабрегаса Sky Sport Italia.

Отметим, что в этом сезоне Иван Фреснеда сыграл 12 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.