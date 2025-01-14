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Фреснеда не присоединится к команде Фабрегаса?! Тренер Комо раскрыл подробности относительно ситуации вокруг игрока Спортинга
Испанский специалист имел бы существенное усиление в обороне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" активно работает на зимнем трансферном рынке, пополнив свой состав несколькими игроками. Одним из них мог быть правый защитник "Спортинга" Иван Фреснеда, однако его переход в итальянский клуб, похоже, не состоится. Тренер "Комо" Сеск Фабрегас раскрыл предысторию этих переговоров.
"Слишком много имен упоминается. Есть кто-то, кто придет, но сейчас я думаю только об игре, я не могу сказать больше. Фреснеда? Он был очень близким игроком, но сделка "Ювентуса", в которой также участвовал лиссабонский "Спортинг" [борьба за Альберту Кошту из "Витории Гимарайнш"], все усложнила", - цитирует слова Сеска Фабрегаса Sky Sport Italia.
Отметим, что в этом сезоне Иван Фреснеда сыграл 12 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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