Клуб Артема Довбика проявляет интерес к защитнику Аякса

Девайн Ренч уже несколько лет выступает в составе "Аякса", с которым он дважды становился чемпионом Эредивизии. У игрока заканчивается контракт в июне этого года, поэтому амстердамцы могут рассмотреть продажу своего воспитанника зимой, чтобы иметь возможность заработать на его трансфере.

Как сообщает Sky Sport Italia, "Рома" проявляет интерес к 21-летнему правому защитнику. Первые контакты между двумя клубами уже начались. "Аякс" оценивает своего игрока в 10 млн евро, но она может быть снижена, учитывая контрактную ситуацию нидерландца.

Добавим, что в этом сезоне Девайн Ренч сыграл 24 матча, где отметился голом и результативной передачей.