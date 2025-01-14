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Клуб Артема Довбика проявляет интерес к защитнику Аякса
Итальянцы уже сконтактировались с амстердамцами о возможности трансфера игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Девайн Ренч уже несколько лет выступает в составе "Аякса", с которым он дважды становился чемпионом Эредивизии. У игрока заканчивается контракт в июне этого года, поэтому амстердамцы могут рассмотреть продажу своего воспитанника зимой, чтобы иметь возможность заработать на его трансфере.
Как сообщает Sky Sport Italia, "Рома" проявляет интерес к 21-летнему правому защитнику. Первые контакты между двумя клубами уже начались. "Аякс" оценивает своего игрока в 10 млн евро, но она может быть снижена, учитывая контрактную ситуацию нидерландца.
Добавим, что в этом сезоне Девайн Ренч сыграл 24 матча, где отметился голом и результативной передачей.
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