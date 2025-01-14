Опубликовал в соцсети свой половой орган. Лацио уволил дрессировщика орла

"Лацио" вынужден был уволить работника, который отвечал за традиционный полет орла над стадионом перед каждым домашним матчем, Хуана Бернабе.

Причиной такого решения стал скандальный пост в социальных сетях, где мужчина опубликовал фотографию своего полового органа после операции.

"С удивлением увидев фото и видеоизображения господина Хуана Бернабе и прочитав заявления, которые их сопровождали, клуб объявляет о немедленном расторжении контракта", - говорится в заявлении.

Добавим, что Хуан за несколько дней до своего увольнения объяснил причину операции:

"Это было сделано, чтобы улучшить мою сексуальную активность. Моя эрекция естественная, но с этим устройством я могу нажать кнопку, которая позволяет контролировать эрекцию и ее продолжительность", - заявил мужчина.