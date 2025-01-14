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Опубликовал в соцсети свой половой орган. Лацио уволил дрессировщика орла

Италия
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Клуб в шоке

Опубликовал в соцсети свой половой орган. Лацио уволил дрессировщика орла

Footitalia

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"Лацио" вынужден был уволить работника, который отвечал за традиционный полет орла над стадионом перед каждым домашним матчем, Хуана Бернабе.

Причиной такого решения стал скандальный пост в социальных сетях, где мужчина опубликовал фотографию своего полового органа после операции.

"С удивлением увидев фото и видеоизображения господина Хуана Бернабе и прочитав заявления, которые их сопровождали, клуб объявляет о немедленном расторжении контракта", - говорится в заявлении.

Добавим, что Хуан за несколько дней до своего увольнения объяснил причину операции:

"Это было сделано, чтобы улучшить мою сексуальную активность. Моя эрекция естественная, но с этим устройством я могу нажать кнопку, которая позволяет контролировать эрекцию и ее продолжительность", - заявил мужчина.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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