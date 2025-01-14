Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опубликовал в соцсети свой половой орган. Лацио уволил дрессировщика орла
Клуб в шоке
Footitalia
"Лацио" вынужден был уволить работника, который отвечал за традиционный полет орла над стадионом перед каждым домашним матчем, Хуана Бернабе.
Причиной такого решения стал скандальный пост в социальных сетях, где мужчина опубликовал фотографию своего полового органа после операции.
"С удивлением увидев фото и видеоизображения господина Хуана Бернабе и прочитав заявления, которые их сопровождали, клуб объявляет о немедленном расторжении контракта", - говорится в заявлении.
Добавим, что Хуан за несколько дней до своего увольнения объяснил причину операции:
"Это было сделано, чтобы улучшить мою сексуальную активность. Моя эрекция естественная, но с этим устройством я могу нажать кнопку, которая позволяет контролировать эрекцию и ее продолжительность", - заявил мужчина.
Популярное сейчас
- Брентфорд - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2025
- Операция завершена на мажорной ноте. ВСУ повторно поразили объект военного аэродрома в РФ. Видео
- Бывший клуб Ярмоленко рассматривает возможность подписания Александра Зинченко
- Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО