Серия А. Очередной камбек Милана Консейсау

Серия А. Перенесенный матч 19-го тура

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Милан" 1:2

Голы: Диао 60 - Эрнандес 71, Леау 76

"Комо": Бютез, Гольданига, А. Доссена (Габриэллони 85), Кемпф, ван дер Бремпт, Энгельхардт (Перроне 73), Да Кунья, Фадера, Диао (Верди 90+1), Стрефецца (Какере 46), Кутроне (Белотти 90)

"Милан": Маньян, Рояль, Томори, Тиав (Габбия 67), Эрнандес, Беннасер (Муса 46), Фофана (Камарда 73), Рейндерс, Пулишич (А. Хименес 46), Мората (Абрахам 46), Леау

Предупреждения: Кемпф 65 - Мората 20, Беннасер 33, Тиав 43, А. Хименес 53, Муса 56, Леау 85

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Сержиу Консейсау не улучшил игру "Милана". Было бы наивно думать, что успеет сделать это за полмесяца. И он сам это признает. Заявляя, что первый тайм его первого матча лиги во главе команды, против "Кальяри", был худшим в его тренерской карьере. Но что португалец уже привил команде - это характер. Третий ее камбек от поражения к победе в четырех матчах с ним во всех турнирах.

Первый тайм "Милана" сегодня вряд ли был лучшим, чем в матче против "Кальяри", да и вообще во всех трех первых матчах каденции Консейсау. "Россонери" вновь спали, играли лениво, будто это вообще не официальный матч. "Комо", из шести предыдущих матчей лиги проигравший лишь один - в гостях "Интеру", также не спешил, играл осторожно. Так и получился довольно скучный тайм.

Маньян отбивал удар Стрефеццы издали, Диао мог замкнуть в упор, но Эрнандес остановил его. Леау ответил прорывом, отдал Рейндерсу, но Бютез отбил и удар Тиджани, и добивание Мораты. И отношение Консейсау к игре своей команды отлично иллюстрировали три замены в перерыве.

Во втором тайме игра не изменилась. Хотя Хименес прорвался к вратарю, и тот отбивал ногой. Но забил "Комо". Диао получил от Какере в правой части штрафной и пробил в ближний угол. Два январских новичка сделали гол. А январский новичок отлично работал в воротах. И все же "Милан" нашел гол. Угловой Гольданига отбил на Эрнандеса, тот пробил плохо, но мяч все же залетел.

Подопечные Консейсау даже сумели найти еще один гол на ровном месте. Повторив камбеки против "Ювентуса" и "Интера" в Суперкубке. Абрахам послал Леау в прорыв, а тот подсек над вратарем. Первый гол Рафаэля за месяц во всех турнирах. И вообще, он и Эрнандес был изгоями при Паулу Фонсеке, а теперь спасли свою команду.

"Комо" должен был сравнивать счет. Но Маньян на инстинкте ногой отбил удар Кутроне в упор, а в другой атаке Белотти во вратарской не сумел дотянуться до мяча как следует, и тот не полетел в ворота.

В игровом плане "Милан" не может вынести из этого матча абсолютно ничего. Но он получил назад Эрнандеса и Леау, устроил очередной камбек. А главное - победил. Третья победа в девяти последних матчах лиги - до сих пор мало, но уже какой-то прогресс. "Россонери" на седьмом месте и лишь в двух потерянных очках от четвертого. А "Комо" на 16-ом в одном набранном очке над 18-ым.