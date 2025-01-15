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Тринадцатая ничья старой синьоры. Аталанта – Ювентус 1:1. Обзор матча

Италия
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Бергамаски также поделили очки в третий раз подряд, как и соперник

Тринадцатая ничья старой синьоры. Аталанта – Ювентус 1:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Image Photo Agency

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Команды не определили сильнейшего на поле "королевы провинциалов". Итоговый счет полностью отображает события во встрече. Хозяева лучше держали мяч (владение 60%), но в других компонентах коллективы играли на равных. Обе стороны нанесли по 17 ударов, но попытки "зебр" были более острыми, хотя на результат это не повлияло (9-6 в створ).

Подопечные Гасперини замыкают топ-3 (43 балла). 18 января "богиня" будет принимать лидера чемпионата "Наполи". Туринский клуб находится на пятой позиции (34 очка). Впереди домашний поединок против "Милана".

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Смотрите обзор матча 19-го тура Серии А

Бергамо. Gewiss Stadium, 22 920 зрителей

Аталанта – Ювентус 1:1

Голы: Ретеги, 78 – Калюлю, 54

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Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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