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Тьяго Мотта остался недовольным упущенной победой над Аталантой

Италия

Опять ничья от туринцев

Тьяго Мотта остался недовольным упущенной победой над Аталантой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ювентус" в очередной раз потерял очки, расписав мировую с "Аталантой" (1:1). На послематчевой пресс-конференции тренер туринцев Тьяго Мотта отметил, что его игроки приложили максимум для одержания победы над бергамасками.

"Мы не довольны результатом, но ребята продемонстрировали великолепную игру все вместе. Эти игроки выкладываются на полную в каждом матче, мы осознаем ситуацию, в которой находимся, но они продолжают демонстрировать лучшие результаты. Мы сделали то, что должны были сделать, и великолепный гол Калюлю не был случайным, а стал результатом коллективных усилий, в которых каждый принимал участие. Мы, конечно, не довольны ничьей, потому что мы всегда хотим побеждать, но я обязан отметить игру этих ребят, которые всегда работают на победу. Правильного настроя никогда не хватало", - заявил Тьяго Мотта.

Отметим, что "Ювентус" находится на пятом месте в Серии А, имея в своем активе 34 очка. Следующую игру туринцы проведут 18 января дома против "Милана".

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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