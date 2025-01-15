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Лацио пытается подписать экс-полузащитника Наполи
Сейчас футболист играет в немецкой Бундеслиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Римское "Лацио" пытается подписать бывшего полузащитника "Наполи".
По информации от журналиста Экрема Конура, руководство "орлов" ведет активные переговоры с представителями "РБ Лейпциг" о возможном подписании Элифа Эльмаса. Полузащитник недоволен игровым временем в немецкой команде. В текущей кампании 26-летний хавбек шесть раз выходил на поле в матчах за "Лейпциг", записав на свой счет одну результативную передачу в Кубке Германии.
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Напомним, что 26-летний Эльмас провел 143 матча в Серии А в составе неаполитанской команды, в которых ему удалось отличиться 14 голами и 10 ассистами.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста Северной Македонии в 14 миллионов евро.
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