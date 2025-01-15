Несколько итальянских топ-клубов интересуются сыном легендарного защитника Милана

Три итальянских топ-клуба проявили интерес к Даниэлю Мальдини, который ныне играет за "Монцу".

Как сообщил инсайдер Николо Скира, "Аталанта" и "Фиорентина" интересуются 23-летним Даниэлем Мальдини, однако "Монца" не намерена продавать своего футболиста в январское трансферное окно.

Читайте также Лацио пытается подписать экс-полузащитника Наполи

Отмечается, что туринский "Ювентус" тоже внимательно наблюдает за атакующим игроком в течение нескольких последних месяцев. Известно, что в контракте Мальдини-младшего с "Монцой" есть положение об освобождении в размере 12 миллионов евро для итальянских команд (15 миллионов евро для иностранных клубов).

В случае, если Даниэль Мальдини сменит клуб, "Милан" получит 50% от продажи своего воспитанника.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 23-летний Мальдини забил два гола и отдал один ассист в 19 матчах на клубном уровне во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.