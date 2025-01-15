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Несколько итальянских топ-клубов интересуются сыном легендарного защитника Милана
Футболист может пойти на повышение
Getty Images/Global Images Ukraine
Три итальянских топ-клуба проявили интерес к Даниэлю Мальдини, который ныне играет за "Монцу".
Как сообщил инсайдер Николо Скира, "Аталанта" и "Фиорентина" интересуются 23-летним Даниэлем Мальдини, однако "Монца" не намерена продавать своего футболиста в январское трансферное окно.
Отмечается, что туринский "Ювентус" тоже внимательно наблюдает за атакующим игроком в течение нескольких последних месяцев. Известно, что в контракте Мальдини-младшего с "Монцой" есть положение об освобождении в размере 12 миллионов евро для итальянских команд (15 миллионов евро для иностранных клубов).
В случае, если Даниэль Мальдини сменит клуб, "Милан" получит 50% от продажи своего воспитанника.
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В этом сезоне 23-летний Мальдини забил два гола и отдал один ассист в 19 матчах на клубном уровне во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
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