Гасперини о ничьей с Ювентусом: Даже с тренерской скамейки чувствовалось, что это был очень интересный матч

Вчера "Аталанта" дома расписала мировую с "Ювентусом" (1:1). Тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини после матча отметил, что поединок выдался достаточно насыщенным со многими голевыми моментами, а также очертил приоритеты своей команды на этот сезон.

"Мы, тренеры, страдаем больше, чем наслаждаемся, но даже с тренерской скамейки чувствовалось, что это был очень интересный матч. Нужны две команды, чтобы получилась великолепная игра, я был очень доволен нашей игрой, и было нелегко взломать их оборону в первом тайме. Было тяжело, когда мы уступили после того, как так долго контролировали инициативу, но мы оправились, и обе стороны имели шансы на победу. Это было выступление, которое, в конце концов, удовлетворило всех. В моменте с голом мы позволили открыть пространство, и Калюлю вбежал в него. В целом мы очень хорошо действовали в таких ситуациях, но могли бы закрыть этот разрыв раньше, и этого гола можно было бы избежать. Это был матч со многими голевыми моментами, и в целом мы хорошо сыграли. Мы сыграли 20 матчей, осталось сыграть еще 18. Если вы думаете, что это ради Скудетто, тогда хорошо, можете назвать это распутьем, но если мы должны нацелиться на что-то, то это Лига чемпионов!", - цитирует слова Гасперини Football Italia.

Отметим, что "Аталанта" с 43 очками занимает третье место в чемпионате. Следующую игру бергамаски сыграют 18 января дома против "Наполи".