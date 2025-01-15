Нападающий ПСЖ в шаге от перехода в топ-клуб Серии А. Игрок в ближайшее время пройдет медобследование

Коло Муани в течение последних нескольких месяцев связывали со многими клубами Европы. Похоже, что французский нападающий окончательно определился с местом, где он продолжит вторую часть сезона.

Как сообщает Foot Mercato, игрок "ПСЖ" присоединится к "Ювентусу", где в ближайшее время пройдет медобследование. Туринский клуб арендует игрока парижан без права выкупа. Также итальянский клуб будет выплачивать нападающему заработную плату в полном объеме на протяжении всего срока аренды.

Добавим, что в этом сезоне Рандаль Коло Муани сыграл 14 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.