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Американские инвесторы купили итальянскую Верону

Италия

Произошли изменения в клубе Серии А

Американские инвесторы купили итальянскую Верону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская инвестиционная компания Presidio Investors стала полным владельцем итальянского клуба "Верона".

Управлять командой будет совет директоров, который возглавит Итало Занци. А бывший президент "Вероны" Маурицио Сетти остается в клубе, но уже в должности старшего советника по футбольным операциям.

Команда сейчас занимает 17-е место в таблице Серии А и ведет борьбу за выживание.

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Источник:
Верона
Опубликовал: Екатерина Власова
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