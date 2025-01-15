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Американские инвесторы купили итальянскую Верону
Произошли изменения в клубе Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская инвестиционная компания Presidio Investors стала полным владельцем итальянского клуба "Верона".
Управлять командой будет совет директоров, который возглавит Итало Занци. А бывший президент "Вероны" Маурицио Сетти остается в клубе, но уже в должности старшего советника по футбольным операциям.
Команда сейчас занимает 17-е место в таблице Серии А и ведет борьбу за выживание.
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Источник:Верона
Опубликовал: Екатерина Власова
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