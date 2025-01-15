Американские инвесторы купили итальянскую Верону

Американская инвестиционная компания Presidio Investors стала полным владельцем итальянского клуба "Верона".

Управлять командой будет совет директоров, который возглавит Итало Занци. А бывший президент "Вероны" Маурицио Сетти остается в клубе, но уже в должности старшего советника по футбольным операциям.

Команда сейчас занимает 17-е место в таблице Серии А и ведет борьбу за выживание.