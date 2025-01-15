  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус подготовил для Милана новое предложение по подписанию их центрбека
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус подготовил для Милана новое предложение по подписанию их центрбека

Италия

Фикайо Томори может сменить команду

Ювентус подготовил для Милана новое предложение по подписанию их центрбека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" положил глаз на центрального защитника "Милана" Фикайо Томори.

По информации La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" готовят новое предложение, чтобы убедить миланский клуб продать английского футболиста.

Ожидается, что "Ювентуса" готов заплатить 5 миллионов евро за аренду до конца сезона, с возможностью выкупа за 20 миллионов евро и дополнительные 5 млн евро в виде бонусов.

Добавим, что контракт Фикайо с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2027 года.

Читайте такжеБарселона уже договорилась о новом контракте со своим центрбеком, которым интересовался Ювентус
По теме
yellow-arrow
Вингер Милана избежал травмы в матче Серии А
yellow-arrow
Наполи положил глаз на талантливого вингера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Интер - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.01.2025
Ювентус (Турин) Милан Фикайо Томори
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости