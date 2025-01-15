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Ювентус подготовил для Милана новое предложение по подписанию их центрбека
Фикайо Томори может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" положил глаз на центрального защитника "Милана" Фикайо Томори.
По информации La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" готовят новое предложение, чтобы убедить миланский клуб продать английского футболиста.
Ожидается, что "Ювентуса" готов заплатить 5 миллионов евро за аренду до конца сезона, с возможностью выкупа за 20 миллионов евро и дополнительные 5 млн евро в виде бонусов.
Добавим, что контракт Фикайо с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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