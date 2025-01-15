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Вингер Милана избежал травмы в матче Серии А
Это очень хорошо для его клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Милана" избежал травмы в матче Серии А.
Кристиана Пулишича заменили во втором тайме матча против "Комо". Предположительно у игрока была травма левой икроножной мышцы.
Сканирование футболиста сборной США показало, что травмы удалось избежать.
Пулишича заметили держащимся за заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником "Комо" Марком-Оливером Кемпфом незадолго до перерыва.
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В этом сезоне Кристиан Пулишич сыграл в 24-х матчах во всех турнирах за "Милан". Он забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.
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