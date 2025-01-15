Вингер "Милана" избежал травмы в матче Серии А.

Кристиана Пулишича заменили во втором тайме матча против "Комо". Предположительно у игрока была травма левой икроножной мышцы.

Сканирование футболиста сборной США показало, что травмы удалось избежать.

Пулишича заметили держащимся за заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником "Комо" Марком-Оливером Кемпфом незадолго до перерыва. Вингера ударили в левую икру, и он сразу же подал сигнал о замене. В перерыве его просьбу выполнили.

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В этом сезоне Кристиан Пулишич сыграл в 24-х матчах во всех турнирах за "Милан". Он забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.