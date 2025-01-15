  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Вингер Милана избежал травмы в матче Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Милана избежал травмы в матче Серии А

Италия

Это очень хорошо для его клуба

Вингер Милана избежал травмы в матче Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Милана" избежал травмы в матче Серии А.

Кристиана Пулишича заменили во втором тайме матча против "Комо". Предположительно у игрока была травма левой икроножной мышцы.

Сканирование футболиста сборной США показало, что травмы удалось избежать.

Пулишича заметили держащимся за заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником "Комо" Марком-Оливером Кемпфом незадолго до перерыва. Вингера ударили в левую икру, и он сразу же подал сигнал о замене. В перерыве его просьбу выполнили.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Кристиан Пулишич сыграл в 24-х матчах во всех турнирах за "Милан". Он забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Наполи положил глаз на талантливого вингера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Интер - Болонья. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.01.2025
yellow-arrow
Ювентус подготовил для Милана новое предложение по подписанию их центрбека
Милан Кристиан Пулишич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости