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Ювентус усилился португальским защитником из Витории Гимарайнш
Возлагают большие надежды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" усилился португальским защитником из "Витории Гимарайнш".
Туринский клуб объявил об трансфере Альберто Кошты. Трансфер обошёлся клубу в 13,8 млн евро, контракт действителен до 2029 года.
Ювентус написал, что это ценный футболист для клуба.
"Обладая сочетанием таланта и решимости, Альберто Кошта действительно представляет собой отличное дополнение к команде "Ювентуса": его способность читать оборонительные ситуации в сочетании с хорошим чувством позиции и склонностью к атакующей игре делают его идеальным игроком для клуба", - написал итальянский гранд.
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В этом сезоне Альберто Кошта сыграл 21 матч за "Виторию Гимарайнш". На его счету гол и три голевых передачи.
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