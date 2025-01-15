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Ювентус усилился португальским защитником из Витории Гимарайнш

Италия

Возлагают большие надежды

Ювентус усилился португальским защитником из Витории Гимарайнш

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" усилился португальским защитником из "Витории Гимарайнш".

Туринский клуб объявил об трансфере Альберто Кошты. Трансфер обошёлся клубу в 13,8 млн евро, контракт действителен до 2029 года.

Ювентус написал, что это ценный футболист для клуба.

"Обладая сочетанием таланта и решимости, Альберто Кошта действительно представляет собой отличное дополнение к команде "Ювентуса": его способность читать оборонительные ситуации в сочетании с хорошим чувством позиции и склонностью к атакующей игре делают его идеальным игроком для клуба", - написал итальянский гранд.

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В этом сезоне Альберто Кошта сыграл 21 матч за "Виторию Гимарайнш". На его счету гол и три голевых передачи.

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Источник:
Juventus
Опубликовал: Владислав Прийменко
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