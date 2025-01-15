Серия А. Интер - Болонья 2:2. Потерянные очки

Серия А. Перенесенный матч 19-го тура

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Болонья" 2:2

Голы: Думфриз 19, Лаутаро Мартинес 45+1 - С. Кастро 15, Хольм 64

"Интер": Зоммер, Дармиан (Павар 70), Де Фрай, А. Бастони (Бьюкенен 83), Думфриз, Асллани (Фраттези 70), Барелла, Зелински, Димарко (Аугусто 70), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Тареми 74)

"Болонья": Скорупски, Хольм (Де Сильвестри 76), Казале, Беукема, Ликояннис, Фройлер (Эрлич 88), Моро (Побега 67), Орсолини, Одгар (Фергюсон 67), С. Кастро (Даллинга 87), Ндой

Главный арбитр: Лука Пайретто

На момент начала очного матча "Интер" и "Болонья" отыграли на целых два меньше, чем 16 других команд лиги. По потерянным очкам "нерадзурри" начинали матч единолично первыми в лиге, "россоблу" - пятыми лишь в одном очке позади четвертого места. Однако воспользоваться диспозицией обе не сумели. Сами потеряли очки и не продвинулись как следует вперед.

Предпосылки к потере очков были. "Интер" выиграл шесть матчей лиги подряд, не проиграл в 13-ти подряд при двух ничьих. Но натужных побед среди них хватало. Хотя бы в предыдущем матче - лишь 1:0 в Венеции над новичком лиги. Да еще и больно ударил вылет из Суперкубка. Ну а "Болонья" ныне вообще чередует все возможные результаты. Она сильна, но очень нестабильна.

Включая отчетный матч, "Интер" забивал уже в 22-ух последних матчах лиги на всех полях и в 32-ух последних матчах лиги дома. "Болонья" забивала уже в семи последних матчах лиги на всех полях, в шести из них забив более одного мяча. В гостях в лиге забивала уже в восьми из девяти последних матчей, причем в каждом из этих восьми забила более одного мяча.

В конце концов, и статистика последних очных матчей что на всех полях, что в Милане равна или практически равна. Кроме того, в последних уже шести очных матчах в Милане в лиге забивалось более двух мячей и забивали обе команды. Так что ни ничья, ни обилие забитых мячей сегодня не удивили.

В целом Топ-матчи "нерадзурри" в этом сезоне довольно часто упускают. Упустили преимущество дома в два мяча над "Ювентусом". Не реализовали пенальти дома против "Наполи" и не переиграли его. Проиграли "Милану" дома в лиге из-за гола на 89-ой минуте, вылетели от него в Суперкубке, потеряв преимущество в счете. И сегодня дома преимущество не удержали.

У "россоблу" была своя болезнь - последних минут. Они пропустили уже шесть мячей после 84-ой минуты в сезоне в лиге, потеряв из-за этого девять очков. В том числе в двух предыдущих матчах. На этот раз хотя бы удалось избежать этого.

Игра ожидаемо получилась интересной, динамичной, интригующей, с 12-ю ударами в створ ворот. Играли две сильные здоровые команды. Причем начали гости. Удар Моро издали Зоммер перевел в стойку. Моро вновь бил, и рикошет отскочил к Кастро. Впрочем, вскоре Тюрам, вернувшийся после травмы, прорвался, отдал Димарко под удар, а Думфриз сыграл на добивании.

Далее доминирование "Интера" ощущалось. Лаутаро и Димарко пробивали чуть неточно. Правда, как раз Зоммер спас от удара головой сверху вниз Одгара. Но в раздевалку Лаутаро Мартинес замкнул прострел Димарко слева. А вот в обоюдоостром начале второго тайма как раз Орсолини нашел Хольма, как и Думфриз, правого защитника, а тот пробил с рикошетом.

И в этом тайме в последней стадии "Интер" казался более близким к голу. Тюрам прорвался в штрафную, прострелил. Но Тареми не сумел замкнуть.

"Болонья" не проигрывает в восьмом из девяти последних гостевых матчей лиги. Еще и чемпиону. Для нее результат неплох. Но все же третий матч лиги подряд без побед оставляет ее восьмой теперь и по набранным, и по потерянным очкам. А сам "Интер" остается вторым по набранным, по потерянным же уже не опережает "Наполи", а равен ему.