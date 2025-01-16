Достойное выступление россоблу в Милане. Интер – Болонья 2:2. Обзор матча

Подопечные Итальяно забили быстрый гол, но еще до перерыва хозяева вышли вперед. Гости лучше контролировали мяч (56%) и в одном эпизоде ​​попали в каркас ворот, но "змеи" создали больше моментов. Во втором тайме "красно-синие" преобладали фаворита уже и по количеству острых шансов, поэтому заслуженно сравняли счет.

"Нерадзурри" остаются на второй позиции (44 балла). 19 января ломбардийцы будут принимать "Эмполи". "Россоблу" расположились на 8-й строчке (30 очков). Впереди домашняя игра против "Монцы".

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Смотрите обзор матча 19 тура Серии А

Милан. Стадио Джузеппе Меацца, 63 074 зрителя

Интер – Болонья 2:2

Голы: Дюмфрис, 19, Мартинес, 45+1 – Кастро, 15, Хольм, 64