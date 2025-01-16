Индзаги - о потере очков в матче с Болоньей: Мы очень разочарованы результатом игры

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал потерю очков своей команды в матче Серии А против "Болоньи" (2:2).

"Мы знали, что с "Болоньей" будет непросто играть. Сегодня наша команда показала отличную игру, но мы не смогли сполна реализовать собственные моменты. Мы очень разочарованы результатом этой игры".

"Мы должны были намного лучше играть в защите, у нас были шансы забить третий гол. В общем, это был очень сложный поединок. Нам всегда нужно концентрироваться на себе. До сегодняшнего матча мы выиграли шесть матчей подряд, так что нам нужно двигаться дальше", — добавил Индзаги.