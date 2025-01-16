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Индзаги - о потере очков в матче с Болоньей: Мы очень разочарованы результатом игры
Несмотря на это, команда провела неплохой поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал потерю очков своей команды в матче Серии А против "Болоньи" (2:2).
"Мы знали, что с "Болоньей" будет непросто играть. Сегодня наша команда показала отличную игру, но мы не смогли сполна реализовать собственные моменты. Мы очень разочарованы результатом этой игры".
"Мы должны были намного лучше играть в защите, у нас были шансы забить третий гол. В общем, это был очень сложный поединок. Нам всегда нужно концентрироваться на себе. До сегодняшнего матча мы выиграли шесть матчей подряд, так что нам нужно двигаться дальше", — добавил Индзаги.
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Напомним, что "Интер" на данный момент находится на второй строчке в Серии А, набрав 44 очка после первых 19-ти сыгранных матчей в чемпионате Италии.
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