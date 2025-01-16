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Нападающий Наполи рассказал об характере главного тренера клуба

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Нападающий Наполи рассказал об характере главного тренера клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Наполи" рассказал об характере главного тренера клуба

Ромелу Лукаку в интервью CalcioMercato рассказал об отношениях с главным тренером Антонио Конте и его характере.

"Антонио Конте для меня? Все знают его ценность как тренера и человека в моей жизни, на поле и за его пределами . Я знаю, что могу раскрыться и на личном уровне, он понимает меня и знает, какими жертвами я жертвую ради футбола: я могу объяснить ему, что я чувствую, его менталитет и его способ восприятия футбола идеально подходят мне.

Он всегда внимателен к деталям, заботится о каждом движении, каждом действии в оборонительной и наступательной фазах . Мы настолько подготовлены, что нельзя допускать ошибок, мне очень нравится эта ответственность, а он тренер, который совершенствует каждого игрока. Эти вещи делают тебя победителем", - сказал Лукаку.

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В этом сезоне Ромелу Лукаку сыграл в 20-ти играх за "Наполи", в которых забил 7 гоолв и отдал 7 голевых передач.

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Источник:
CalcioMercato
Опубликовал: Владислав Прийменко
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