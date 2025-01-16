Наполи добавил в список трансферных целей перспективного нападающего Боруссии Д

"Наполи" добавил в свой список трансферных целей перспективного нападающего дортмундской "Боруссии".

Как сообщил журналист Патрик Бергер, неаполитанцы продолжают активно искать потенциальную замену для Хвичи Кварацхелии, который согласился покинуть клуб в январе ради "Пари Сен-Жермен". Известно, что 22-летний Карим Адееми из "Боруссии Д" попал в сферу интересов "партенопейцев".

Читайте также Несколько итальянских топ-клубов интересуются сыном легендарного защитника Милана

Также отмечается, что в их списке присутствуют следующие футболисты: Эдон Жегрова из "Лилля", Матис Тель из мюнхенской "Баварии" и Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то, что "Наполи" и "Лилль" ведут прямые переговоры по Жегрову, французский клуб блокирует его трансфер.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Карим Адееми забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 11 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах. Его рыночная стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.