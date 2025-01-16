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Лукаку рассказал о своих футбольных кумирах

Италия

С двумя из них он играл

Лукаку рассказал о своих футбольных кумирах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку рассказал о своих футбольных кумирах.

По его словам, у каждого игрока он старался что-то почерпнуть. С двумя из пяти его кумиров он играл.

"Кто был моим кумиром? Дидье Дрогба, Роналду, Тьерри Анри, Адриано и Николя Анелька: Я старался чему-то научиться у каждого из них, в детстве я много смотрел футбол и ходил искать их голы, к счастью, я играл с двумя из этих пяти, еще один был мой тренер в сборной. Затем я поговорил с Адриано: все, что мне не хватает, это Роналду", – сказал Лукаку.

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Ромелу Лукаку в своей карьере играл в "Андерлехте", "Челси", "Вест Бромвиче", "Эвертоне", "Манчестер Юнайтеде", "Интере", "Роме" и "Наполи".

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Николя Анелька Дидье Дрогба Ромелу Лукаку Тьерри Анри Адриано Роналду
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Источник:
CalcioMercato
Опубликовал: Владислав Прийменко
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