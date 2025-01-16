Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А объявила имя лучшего игрока декабря
Пауло Дибала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский форвард "Ромы" Пауло Дибала был признан лучшим игроком декабря в Серии А.
В прошлом месяце футболист отметился тремя голами и одной результативной передачей в 5 матчах.
Il protagonista di dicembre ????@PauDybala_JR è il vostro @EASPORTSFC Player of the Month di dicembre.#FC25 @easportsfcit pic.twitter.com/6C6C0FXzzJ— Lega Serie A (@SerieA) January 16, 2025
Добавим, что в текущем сезоне за "Рому" Пауло забил 5 мячей и отдал 2 ассиста в 22 поединках.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Serie A
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Испанские СМИ назвали причину возможного расставания Гвардиолы с женой
- Контрольный матч. Динамо – Марибор 2:0. Подопечные Шовковского впервые на сборах не пропускают
- Каталонская машина, джокер Яремчук и удачная продажа Шахтера. Главные новости за 15 января
- Довбик против Болоньи: гол с пенальти и треть выигранных дуэлей. Оценки за матч
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000