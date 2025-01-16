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Серия А объявила имя лучшего игрока декабря

Италия

Пауло Дибала

Серия А объявила имя лучшего игрока декабря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский форвард "Ромы" Пауло Дибала был признан лучшим игроком декабря в Серии А.

В прошлом месяце футболист отметился тремя голами и одной результативной передачей в 5 матчах.

Добавим, что в текущем сезоне за "Рому" Пауло забил 5 мячей и отдал 2 ассиста в 22 поединках.

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Источник:
Serie A
Опубликовал: Екатерина Власова
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