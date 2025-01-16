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Арсенал положил глаз на капитана Ромы

Италия

Лоренцо Пеллегрини находится на радаре канониров

Арсенал положил глаз на капитана Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" проявил интерес к полузащитнику и капитану "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Но футболистом интересуются не только "канониры", но и другие итальянские гранды - "Интер" и "Наполи".

Действующий контракт Пеллегрини с "Ромой" рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера итальянца в 14 миллионов евро.

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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Екатерина Власова
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