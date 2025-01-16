Защитник Ювентуса близок к переходу в Манчестер Сити

Левый защитник Андреа Камбьязо, выступающий за "Ювентус", может продолжить свою карьеру в Англии.

По данным Джанлуки Ди Марцио, "Манчестер Сити" предлагает за Камбьязо сумму в пределах 60-65 миллионов евро. Для самого футболиста уже подготовили контракт сроком на 5 лет с возможностью продления сотрудничества еще на год.

Переговоры между клубами продолжаются, и окончательное решение относительно будущего Камбьязо еще не принято.

Андреа выступает за "Ювентус" с 2022 года. Защитник в сезоне 2024/25 забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 25 матчах.