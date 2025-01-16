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Защитник Ювентуса близок к переходу в Манчестер Сити
Сейчас ведутся переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник Андреа Камбьязо, выступающий за "Ювентус", может продолжить свою карьеру в Англии.
По данным Джанлуки Ди Марцио, "Манчестер Сити" предлагает за Камбьязо сумму в пределах 60-65 миллионов евро. Для самого футболиста уже подготовили контракт сроком на 5 лет с возможностью продления сотрудничества еще на год.
Переговоры между клубами продолжаются, и окончательное решение относительно будущего Камбьязо еще не принято.
Андреа выступает за "Ювентус" с 2022 года. Защитник в сезоне 2024/25 забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 25 матчах.
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