Нападающий "Наполи" рассказал, как проводит свободное время

Ромелу Лукаку старается больше отдыхать, слушает музыку. Но и наслаждается футболом со своими детьми.

"Вне поля я очень спокоен, я стараюсь много отдыхать: мне нравится музыка, играть в видеоигры, быть со своими детьми. Я много слушаю Кендрика Ламара и Дрейка в последнее время, я люблю рэп, и я думаю, что важно, что между этими двумя артистами есть конкуренция, потому что они могут выпустить еще лучшие песни

Я смотрю так много футбола, это моя страсть: если я дома, я всегда вижу матчи и результаты, оттуда я наслаждаюсь со своими детьми, старшему нравится смотреть матчи со мной", - сказал Лукаку.