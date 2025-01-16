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Нападающий Наполи рассказал, как проводит свободное время
Интересные у него увлечения
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" рассказал, как проводит свободное время
Ромелу Лукаку старается больше отдыхать, слушает музыку. Но и наслаждается футболом со своими детьми.
"Вне поля я очень спокоен, я стараюсь много отдыхать: мне нравится музыка, играть в видеоигры, быть со своими детьми. Я много слушаю Кендрика Ламара и Дрейка в последнее время, я люблю рэп, и я думаю, что важно, что между этими двумя артистами есть конкуренция, потому что они могут выпустить еще лучшие песни
Я смотрю так много футбола, это моя страсть: если я дома, я всегда вижу матчи и результаты, оттуда я наслаждаюсь со своими детьми, старшему нравится смотреть матчи со мной", - сказал Лукаку.
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Сейчас у бельгийского нападающего сыграно 20 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.
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