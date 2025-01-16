Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус уже подписал договор об аренде форварда ПСЖ - Романо
Ждем официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Рандаль Коло Муани покидает "ПСЖ" и присоединяется к "Ювентусу" на правах аренды. Эту информацию подтвердил Фабрицио Романо.
По условиям контракта, "Ювентус" полностью будет покрывать зарплату футболиста. Стоит отметить, что в соглашении отсутствует опция выкупа, то есть после завершения аренды Коло Муани вернется в Париж.
Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бущан в Саудовской Аравии? В Динамо прокомментировали информацию
- Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню
- Динамо официально попрощалось с полузащитником
- Серия А. Болонья - Рома 2:2. Пенальти Довбика спасает от поражения
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000