Ювентус уже подписал договор об аренде форварда ПСЖ - Романо

Форвард Рандаль Коло Муани покидает "ПСЖ" и присоединяется к "Ювентусу" на правах аренды. Эту информацию подтвердил Фабрицио Романо.

По условиям контракта, "Ювентус" полностью будет покрывать зарплату футболиста. Стоит отметить, что в соглашении отсутствует опция выкупа, то есть после завершения аренды Коло Муани вернется в Париж.

Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.