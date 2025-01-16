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Ювентус уже подписал договор об аренде форварда ПСЖ - Романо

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Ювентус уже подписал договор об аренде форварда ПСЖ - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард Рандаль Коло Муани покидает "ПСЖ" и присоединяется к "Ювентусу" на правах аренды. Эту информацию подтвердил Фабрицио Романо.

По условиям контракта, "Ювентус" полностью будет покрывать зарплату футболиста. Стоит отметить, что в соглашении отсутствует опция выкупа, то есть после завершения аренды Коло Муани вернется в Париж.

Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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