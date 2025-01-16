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Кварацхелия попрощался с Наполи

Италия

Игрок в социальных сетях опубликовал видео

Кварацхелия попрощался с Наполи

Фото: Getty Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия попрощался со своим клубом в социальных сетях.

"Привет. Это тяжело для меня, но пришло время сказать: "Пока". Я провел невероятное время здесь. Мы вместе разделили много воспоминаний, пережили много невероятных эмоций. Неаполь был моим домом, где я чувствовал себя прекрасно, благодаря каждому из нас.

Я помню свой первый гол и ощущения, которые я никогда не забуду. "Наполи" - футбольный город, Неаполь живет футболом, и я счастлив быть частью этой великой истории", - сказал Кварацхения.

Добавим, что на 17 января запланирован медосмотр для Хвичи, а затем игрок немедленно подпишет контракт с "ПСЖ".

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