Кварацхелия попрощался с Наполи

Левый вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия попрощался со своим клубом в социальных сетях.

"Привет. Это тяжело для меня, но пришло время сказать: "Пока". Я провел невероятное время здесь. Мы вместе разделили много воспоминаний, пережили много невероятных эмоций. Неаполь был моим домом, где я чувствовал себя прекрасно, благодаря каждому из нас.

Я помню свой первый гол и ощущения, которые я никогда не забуду. "Наполи" - футбольный город, Неаполь живет футболом, и я счастлив быть частью этой великой истории", - сказал Кварацхения.