Плотная борьба, но и понижение качества. Итоги первой части сезона в Серии А

В Серии А страшно не любят переносить матчи. Даже матчи обычного тура, которые играются в пятницу и понедельник, а не в субботу и воскресенье, в прессе называют перенесенными. Что уж говорить о перенесенных на недели и месяцы? Но на этот раз из-за природных и медицинских катаклизмов, а также из-за розыгрыша Суперкубка, пришлось.

Первый круг получился скомканным, второй начался перед тем, как были доиграны целых пять матчей первого с участием лидеров лиги. Временно вышло, что некоторые лидеры лиги отыграли 20 матчей, а некоторые - 18. Так что классически подытожить первый круг не получится. Но описать текущую ситуацию реально.

1 "Наполи" 20 15 2 3 32-12 47 2 "Интер" 19 13 5 1 48-17 44 3 "Аталанта" 20 13 4 3 44-21 43 4 "Лацио" 20 11 3 6 34-28 36 5 "Ювентус" 20 7 13 0 32-17 34 6 "Фиорентина" 19 9 5 5 32-20 32 7 "Милан" 19 8 7 4 29-19 31 8 "Болонья" 19 7 9 3 29-25 30 9 "Удинезе" 20 7 5 8 23-28 26 10 Рома 20 6 6 8 28-26 24 11 "Дженоа" 20 5 8 7 17-27 23 12 "Торино" 20 5 7 8 20-25 22 13 Лечче 20 5 5 10 14-32 20 14 "Эмполи" 20 4 8 8 19-25 20 15 "Парма" 20 4 7 9 25-35 19 16 Комо 20 4 7 9 22-33 19 17 Верона 20 6 1 13 24-44 19 18 "Кальяри" 20 4 6 10 19-33 18 19 Венеция 20 3 5 12 18-33 14 20 Монца 20 2 7 11 19-28 13

Общие тенденции

По голам в среднем за матч - 2.67 - Серия А опережает оба полных предыдущих сезона (кстати, в этом сезоне опережает испанскую Примеру). Причем благодаря не только разгромам, а и равным ярким матчам. Побед с разницей более трех мячей 12 - больше, чем обычно на этой стадии. Но, например, 20-ая команда лиги "Монца" ни разу не проиграла даже с разницей в три.

В целом лига интересная, плотная, драматичная, интригующая. Ничего похожего на эру скучного доминирования "Ювентуса" или на два предыдущих сезона, когда "Наполи" и "Интер" выносили лигу. Первое и третье места разделяют четыре очка, а мы часто видели в последние годы на этой стадии, после 19-ти или 20-ти туров, и восемь, и девять, и даже 15 и 16.

И речь не только о борьбе за Скудетто. Четвертое и восьмое места разделяют шесть очков, причем у шестого, седьмого и восьмого матч в запасе. А мы видели и сезоны с девятью, десятью, 14-ю очками разрыва между этими местами на этой стадии. Десятое и 18-ое места разделяют шесть очков. В предыдущие семь сезонов на такой стадии неизменно разделяли 11-16 очков.

Правда, равенство означает и понижение качества. Лидер лиги с 32-мя забитыми ("Наполи") в первых 20-ти турах - худший результат с сезона 1996/97. С сезона 2011/12 лидеры забивали как минимум 39, а то и 49 и 50. Если бы матч "Интера" не был перенесен и был выигран, он бы стал одним из четырех худших лидеров лиги по пропущенным с сезона 2011/12.

И, кстати, если хочется обвинить "автобусную" игру Антонио Конте, следует вспомннить, что его предыдущая итальянская команда - "Интер" - в его двух сезонах на такой стадии забивала 49 и 41 гол соответственно, его "Ювентус" в двух последних сезонах - 41 и 50. Так что дело не только в Конте, а и в недостаточном таланте его "Наполи" сезона 2024/25.

В целом в лиге также удручает обилие ничьих. Таких 60 в 198-ми матчах. То есть 30 процентов - наибольший процент ничьих с сезона 2014/15, если сравнивать с полными сезонами. Ныне 12 команд набрали их столько же или больше, чем побед. В последние сезоны такое происходило лишь с 8-9 командами.

"Наполи", "Интер", "Аталанта"

Как раз в обороне "Наполи" силен. По числу "сухих" матчей в первом круге побил клубный рекорд последних 43-ех сезонов - 12. А в целом даже Конте шокирован успехами команды, заявляет, что не ожидал такого близкого прихода команды в порядок после кошмарного предыдущего сезона. Она и вправду очень быстро стала командой Конте - предельно организованной.

После 0:3 в первом туре от "Вероны" Конте пришлось отказаться от игры с тремя центральными защитниками, что в "Интере" он был готов сделать "только через мой труп". Но ведь сработало. Больше очков против команд ниже восьмого места он не терял. Хотя и целых пять раз таких удалось переиграть лишь со счетом 1:0. Такой счет Антонио умеет добывать блестяще.

Как он справится без уходящего Хвичи Кварацхелии? Кого сумеет привести вместо него? Грузин не впечатлял с начала сезона, но без него будет очень тяжело и от его преемника будет зависеть очень многое.

"Интер" как раз силен в атаке. 48 голов - более высокий темп, чем в предыдущем сезоне, когда разнес лигу (тогда было 89 за сезон). В том числе 4:0, 5:0, 6:0. Причем 4:0 над "Аталантой" и 6:0 в гостях над "Лацио". Он также успешно играет против команд ниже Топ-8 - лишь четыре потерянных очка. Он до сих пор очень силен, до сих пор главный фаворит сезона.

Вместе с тем, он пропускает слишком много. За весь предыдущий сезон пропустил 22 мяча, за половину нынешнего - 17. За весь предыдущий сезон лишь в пяти матчах пропустил более одного мяча, ныне за половину - уже в шести. И он четырежды терял очки из-за пропущенных после 80-ой минуты, также однажды не побеждал из-за нереализованного пенальти.

"Нерадзурри" более чем способны добавить во втором круге и уверенно взять Скудетто. Тем более, что лучший игрок лиги предыдущего сезона Лаутаро Мартинес еще не проснулся. Но они и уязвимы достаточно, чтобы потерять титул чемпиона.

"Аталанта" также в борьбе за Скудетто. Ее представители долго и яростно отбивались от вопросов на тему, но в итоге сказали, что не мешают болельщикам мечтать. Хотя целью ставят "лишь" место в Лиге Чемпионов. Но, опираясь на 44 забитых мяча, на 3:0 в Неаполе и на рекордную в истории клуба серию из 11-ти побед в лиге подряд, могут и помечтать.

Козыри "Богини" - лучший бомбардир лиги Матео Ретеги (13). Поздно купленная, но сильная скамья запасных - девять голов и восемь ассистов вышедших на замену. Недостатки - оборона, пропустившая 21 мяч (шестое место в лиге), потери очков против "Торино", "Удинезе", "Комо". 0:4 от "Интера". И три ничьи в последних трех матчах. Началось сползание вниз?

4-8 места и "Рома"

От тройки лидеров сильно отстают "Лацио", "Фиорентина", "Ювентус", "Милан" и "Болонья". При этом их оценки на этой стадии сезона все же разные. "Ювентус" страшно разочарован и не факт, что вскоре не сменит тренера. "Милан" уже сменил в декабре. "Фиорентина" и "Болонья" делают то, что от них ожидалось. А "Лацио" - больше, чем от него ожидали.

Наибольший провал - "Ювентуса". После лета с 210-ю миллионами евро на трансферы (Трансфермаркт), при в кои-то веки тихом, спокойном руководстве он выдал свой худший первый круг за 14 лет, второй худший за 25, установил рекорд всей лиги по ничьим в первом круге (12) и второй начал с ничьей. Он часто теряет преимущество в счете, в том числе в концовках.

Потери побед над "Кальяри", "Лечче", "Фиорентиной", "Аталантой" после 80-ой минуты, потеря 16-ти очков в матчах, в которых вел в счете - слишком много. Потому команду и главного тренера Тьяго Мотту, дебютанта в Топ-клубах, даже обвиняют в отсутствии ДНК "Ювентуса", то есть умения защищаться, удерживать результат или добывать его в концовке.

"Ювентус" хотя бы в начале сезона выглядел солидно, не пропустил перед травмой защитника Бремера в первых шести турах. А вот "Милан" страдал с самого первого тура. В сентябре отпустило двумя разгромными победами и первой победой в дерби после шести поражений в нем во всех турнирах, но после этого "россонери" даже двух побед в лиге не могли связать.

Они играли без мысли, без плана, без порядка, без желания. Паулу Фонсека менял схемы и составы, постоянно ссорился и с руководством, и с игроками, ссылал игроков в запас и на трибуны, прямо заявлял, что готов выпустить на поле юношескую команду. И в итоге был уволен. А в первых двух матчах Сержиу Консейсау особых изменений не видно, жалобы тренера те же.

"Ювентус" лидирует в лиге по владению мячом, а "Милан" - по ударам в створ ворот. Значит ли это, что они способны добавить, что обладают потенциалом и просто должны кое-что подправить? Или такие данные просто лишний раз подтверждают незначимость статистики в футболе?

"Болонья" и "Фиорентина" не раз демонстрировали сильную игру, боролись с грандами на равных, играли симпатично, динамично, ярко. Они сильно изменили состав и сменили главного тренера летом, изменили стиль игры. Потому начали четырьмя турами без побед. Но затем добавили. Вторая даже выдала свою лучшую серию в лиге с 1960-го года - восемь побед подряд.

Если они добавят в стабильности, в характере, в организованности во втором круге - способны даже уверенно закрепиться на четвертом месте. А потенциал есть.

Вместе с тем, они демонстрируют типичные признаки негранда. Теряют преимущество в счете, в том числе и на последних минутах, не реализуют многочисленные моменты, привозят в обороне, теряют сфокусированность и вдруг выключаются. Обе не переиграли двух новичков лиги, "Фиорентина" набрала против ее последней команды "Монцы" одно очко в двух матчах.

Вокруг "фиалок" уже даже циркулируют слухи о смене главного тренера Раффаэле Палладино. Одно очко в пяти последних турах порождает их. А далеко не последней причиной такого падения и в тактическом, и в психологическом плане называют случай с Эдоардо Бове. О тактических проблемах без него говорил и сам Палладино.

"Лацио" выглядит стабильнее этих двоих, и на последних минутах, и при преимуществе в счете, и вообще. Его сверхинтенсивный футбол со стремительными атаками, 4-4-2 с двумя форвардами, высокий прессинг нравятся многим, и его считают открытием чемпионата. В том числе и тренера Марко Барони, который в 61 год впервые возглавил участника Еврокубков.

Впрочем, и "орлы" в последнее время устали. Их стиль игры приводит к травмам, а скамья запасных короткая. Они начали ошибаться, привозить, плохо реализовывать. 0:6 дома от "Интера" стал потрясением. Как и 0:2 в Римском дерби. Они способны и закрепиться на четвертом месте (а ведь осенью СМИ говорили и о более высоких), и сползти вниз.

"Рома" по очкам уже не так далека от "Болоньи", с Клаудио Раньери выиграла дерби, разгромила двух аутсайдеров. Но не забудет кошмары начала сезона, ее худшего за 33 года, увольнения двух тренеров и Генерального директора, сопровождавшиеся дикими скандалами, ссоры всех со всеми. О "Милане" говорили в соцсетях "несуществующий клуб". Как тогда назвать ее?

Серия матчей "волков" в лиге без побед в гостях продолжается и составляет 13 матчей.

Артем Довбик был затянут в этот водоворот. К итальянскому футболу тяжело привыкнуть абсолютно всем, а в такой ситуации - тем более. Он долго не был сыгран с партнерами по команде, они не понимали его, не играли на него, вообще не играли в командный футбол. Он слишком много работает в центре поля, бодается с защитниками, действует чуть ли не как опорник. Из-за чего не успевает угрожать воротам, да и устает. А бывает, что его обвиняют в недостаточном характере.

В такой ситуации он все же смог стать лучшим бомбардиром команды в лиге на данный момент с шестью голами, лучшим и по схеме "гол+пас" с 6+2. Шесть голов - 12-ый результат в лиге лишь в одном голе позади пятого места. И особенно вдохновляет его активное участие в голах во всех последних четырех турах. То есть он добавляет. Как и вся команда.

Остальные

"Удинезе" после кошмарного сезона с борьбой против вылета до последнего тура вернулся в крепкие середняки. На девятое место. Он не вылетит, а на вопрос о Еврокубковой зоне главный тренер Коста Руньяич четко отвечает "нет". "Торино" - также вечный середняк. Побеждал "Аталанту", в кои-то веки не проиграл дерби, но на глобальные успехи не способен.

Внезапная смена тренера и скандальная смена владельца не развалили "Дженоа", а наоборот - собрали. Одно поражение в десяти последних матчах. Она - лидер аутсайдеров. "Монца" же, бывший середняк - аутсайдер аутсайдеров. Уже сменила тренера. Хотя последний матч выиграла, а вообще в сезоне ее наибольшее поражение - 0:2, и такое состоялось лишь дважды.

Остальные же, команды с 13-19 мест, в одном и том же состоянии. И из них лишь "Лечче" сменил тренера. Команды пытаются доверять своим алленаторе. И, в принципе, несмотря на обилие разгромов в лиге в целом, никто из аутсайдеров мальчиками для битья не выглядит, все борются, все создают проблемы практически любому гранду.

Лучшие игроки первого круга :

1. Ромелу Лукаку ("Наполи"). Семь голов и шесть ассистов при 32-ух голах команды. Без него атаки "Наполи" нет

2. Маркус Тюрам ("Интер"). Отлично заменил Лаутаро

3. Адемола Лукман ("Аталанта"). Полузащитник и форвард

Прорыв круга : "Наполи". С десятого места в предыдущем сезоне на первое

Разочарование круга : "Ювентус". "Милан" и "Рома" также там, но "Юве" потратил 210 миллионов летом

Лучший тренер круга : Антонио Конте ("Наполи"). Быстро оживил команду

Сборная первого круга : Мерет ("Наполи"), Ди Лоренцо ("Наполи"), Ррахмани ("Наполи"), Буонджорно ("Наполи"), Димарко ("Интер"), Де Роон ("Аталанта"), Ангисса ("Наполи"), Лукман ("Аталанта"), Лукаку ("Наполи"), Ретеги ("Аталанта"), М. Тюрам ("Интер")

Запасные : Карнезекки ("Аталанта"), Белланова ("Аталанта"), А. Бастони ("Интер"), Хиен ("Аталанта"), Тавареш ("Лацио"), Эдерсон ("Аталанта"), Барелла ("Интер"), Пулишич ("Милан"), МакТоминей ("Наполи"), Кен ("Фиорентина"), Йилдиз ("Ювентус")

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