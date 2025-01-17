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Известный агент предложил Милану игроку Боруссии Дортмунд

Италия

В Германии он не получает достаточно игровой практики

Известный агент предложил Милану игроку Боруссии Дортмунд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский агент Жорже Мендеш предложил "Милану" 22-летнего полузащитника "Боруссии" Дортмунд Джованни Рейну. Об этом сообщает Николо Скира.

Американец, у которого также есть и португальский паспорт, готов покинуть “Вестфаленштадион” ради игровой практики.

В текущем сезоне на счету игрока два гола в 10 матчах во всех турнирах. В восьми поединках он выходил из скамейки для запасных. Параллельно большое количество времени был травмирован.

В целом, Рейна находится на контракте в Дортмунде с января 2020 года. Он присоединился к немецкой команде в возрасте 17 лет. С тех пор провел за первую команду "шмелей" 131 матч и отличился 36 результативными действиями (19+17).

Также однажды он находился в аренде. С января по июнь 2024 года Рейна провел 231 минуту в 10 матчах за "Ноттингем Форест" (один ассист).

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Боруссия (Дортмунд) Милан Джованни Рейна
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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