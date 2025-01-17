Довбик останется без наставника. Раньери заявил, что вскоре завершит карьеру тренера

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери в интервью Dribbling сделал громкое заявление по поводу своего будущего.

“Это мой последний сезон как тренера. Тогда я объявлю о завершении карьеры тренера”, – сказал итальянец.

Раньери возглавил “Рому” 14 ноября прошлого года, подписав контракт до конца текущего сезона.

В общей сложности наставник тренировал 18 клубов в его карьере. В частности, это его третье пришествие в “Рому”. Также он возглавлял сборную Греции.

В активе Раньери победы в чемпионате Англии (“Лестер”), Суперкубке УЕФА и Кубке Испании (“Валенсия”), Кубке и Суперкубке Италии (“Фиорентина”), Лиге 2 (“Монако”), Серии B (“Фиорентина”) и Серии C ("Кальяри").

Уроженцу Рима 20 октября прошлого года исполнилось 73 года.