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Довбик останется без наставника. Раньери заявил, что вскоре завершит карьеру тренера
Работает с 1986 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери в интервью Dribbling сделал громкое заявление по поводу своего будущего.
“Это мой последний сезон как тренера. Тогда я объявлю о завершении карьеры тренера”, – сказал итальянец.
Раньери возглавил “Рому” 14 ноября прошлого года, подписав контракт до конца текущего сезона.
В общей сложности наставник тренировал 18 клубов в его карьере. В частности, это его третье пришествие в “Рому”. Также он возглавлял сборную Греции.
В активе Раньери победы в чемпионате Англии (“Лестер”), Суперкубке УЕФА и Кубке Испании (“Валенсия”), Кубке и Суперкубке Италии (“Фиорентина”), Лиге 2 (“Монако”), Серии B (“Фиорентина”) и Серии C ("Кальяри").
Уроженцу Рима 20 октября прошлого года исполнилось 73 года.
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