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Довбик останется без наставника. Раньери заявил, что вскоре завершит карьеру тренера

Италия
Обновлено

Работает с 1986 года

Довбик останется без наставника. Раньери заявил, что вскоре завершит карьеру тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери в интервью Dribbling сделал громкое заявление по поводу своего будущего.

“Это мой последний сезон как тренера. Тогда я объявлю о завершении карьеры тренера”, – сказал итальянец.

Раньери возглавил “Рому” 14 ноября прошлого года, подписав контракт до конца текущего сезона.

В общей сложности наставник тренировал 18 клубов в его карьере. В частности, это его третье пришествие в “Рому”. Также он возглавлял сборную Греции.

В активе Раньери победы в чемпионате Англии (“Лестер”), Суперкубке УЕФА и Кубке Испании (“Валенсия”), Кубке и Суперкубке Италии (“Фиорентина”), Лиге 2 (“Монако”), Серии B (“Фиорентина”) и Серии C ("Кальяри").

Уроженцу Рима 20 октября прошлого года исполнилось 73 года.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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