Манчестер Юнайтед отказывается делить с Миланом зарплату Рашфорда во время аренды

"Милан" и "Манчестер Юнайтед" продолжают вести переговоры по переходу нападающего манкунианцев Маркуса Рашфорда.

Как сообщает Sky Sport Italia, "красные дьяволы" не хотят платить часть зарплаты англичанину во время его потенциальных выступлений за "россонери" на правах аренды.

Итальянский клуб не может позволить себе полностью покрыть аппетиты нападающего. Согласно сообщениям СМИ, зарплата Рашфорда составляет ориентировочно 13 млн евро в год.

Ранее МЮ уже пошел на уступки. Он согласился на предложение “Милана” по аренде именно с правом выкупа, а не обязательным выкупом, как того хотело руководство манкунианцев.

Отметим, что кроме Милана пригласить Рашфорда хотят”Борусия” Дортмунд и “Барселона”. Однако их позиции по зарплате Маркуса похожи, как в "россонери".

В текущем сезоне нападающий провел 24 матча во всех турнирах, где оформил 10 результативных действий (7+3).

Контракт Рашфорда с МЮ истекает летом 2028 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 55 млн евро.