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Консейсау хочет видеть в Милане титулованного капитана Манчестер Сити

Италия

Итальянский клуб пытается заключить сделку в ближайшее время

Консейсау хочет видеть в Милане титулованного капитана Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау хочет видеть в своей команде капитана "Манчестер Сити".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 50-летний португальский наставник уже одобрил возможный переход Кайла Уокера в зимнее трансферное окно. На данный момент представители "Милана" ждут от "Манчестер Сити" согласия на подписание 34-летнего англичанина на правах свободного агента.

Ожидается, что Уокер подпишет контракт с "Миланом" до 2027 года.

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Также напомним, что опытным капитаном "Манчестер Сити" заинтересовался клуб из Саудовской Аравии.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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