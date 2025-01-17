Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Консейсау хочет видеть в Милане титулованного капитана Манчестер Сити
Итальянский клуб пытается заключить сделку в ближайшее время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау хочет видеть в своей команде капитана "Манчестер Сити".
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 50-летний португальский наставник уже одобрил возможный переход Кайла Уокера в зимнее трансферное окно. На данный момент представители "Милана" ждут от "Манчестер Сити" согласия на подписание 34-летнего англичанина на правах свободного агента.
Ожидается, что Уокер подпишет контракт с "Миланом" до 2027 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также напомним, что опытным капитаном "Манчестер Сити" заинтересовался клуб из Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Безумные цифры. Манчестер Сити оформил Эрлингу Холанду самую большую зарплату в своей истории
- "Я все понял об этом человеке". Богданов рассказал, кто его подставил и убрал из Колоса
- Лунин в 1/4 Кубка Испании, Динамо выигрывает два спарринга, а Сити подписал нового нападающего. Главные новости за 16 января
- Украинский футболист сменил один клуб в Италии на другой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО