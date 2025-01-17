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Тренер Ювентуса подтвердил трансфер нападающего ПСЖ: сможет дебютировать уже против Милана

Италия

Если переход состоится вовремя

Тренер Ювентуса подтвердил трансфер нападающего ПСЖ: сможет дебютировать уже против Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта подтвердил переход нападающего "Пари Сен-Жермен" Рэндала Коло Муани. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Football-Italia.

Более того, француз может быть привлечен уже к завтрашнему матчу против "Милана". Единственное условие, что не будет никаких форс-мажоров.

Муани уже прошел медобследование и находится в Турине. Он ждет последних шагов клубов по оформлению документов. Далее – официальное объявление о переходе.

“Я очень доволен Рэндалом. Сейчас мы ждем оформления документов. Пока все хорошо, он будет в игре”, – сказал Мотта.

В том числе наставник "бьянконерри" намекнул, что рассматривает вариант с применением на поле сразу двух нападающих: Муани и Влаховича.

Коло будет играть в “Ювентусе” до конца текущего сезона на правах аренды без права выкупа. Летом Муани точно вернется в ПСЖ, а тогда будет решаться его судьба. “Ювентус” должен покрыть всю зарплату игрока на время аренды.

Матч между "Ювентусом" и "Миланом" запланирован на завтра, 18 января. Он стартует в Турине в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Максим Кучер
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