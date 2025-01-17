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Конте: Наполи должно понимать, как много нам не хватает и сколько нам нужно работать

Италия

Пока команда на лидерской позиции

Конте: Наполи должно понимать, как много нам не хватает и сколько нам нужно работать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал состояние своей команды перед поединком против "Аталанты".

“Наши 47 очков – это результат большой работы. “Аталанта” осознает свою силу, потому что она выиграла Лигу Европы, это уже стало реальностью, и сегодня у нее есть силы, чтобы конкурировать со всеми.

Мы должны понять, как многого не хватает и сколько нам нужно работать, чтобы приближаться и приближаться”, – сказал Конте.

Сейчас "Наполи" лидирует в турнирной таблице с вышеупомянутыми 47 очками в активе. Отрыв от второго "Интера" составляет три балла, от третьей "Аталанты" – четыре зачетных пункта. Однако у миланцев есть еще один матч в запасе.

Неаполитанцы и бергамаски встретятся в очном противостоянии завтра, 18 января. Старт встречи запланирован на 21:45.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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