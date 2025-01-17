Конте: Наполи должно понимать, как много нам не хватает и сколько нам нужно работать

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал состояние своей команды перед поединком против "Аталанты".

“Наши 47 очков – это результат большой работы. “Аталанта” осознает свою силу, потому что она выиграла Лигу Европы, это уже стало реальностью, и сегодня у нее есть силы, чтобы конкурировать со всеми. Мы должны понять, как многого не хватает и сколько нам нужно работать, чтобы приближаться и приближаться”, – сказал Конте.

Сейчас "Наполи" лидирует в турнирной таблице с вышеупомянутыми 47 очками в активе. Отрыв от второго "Интера" составляет три балла, от третьей "Аталанты" – четыре зачетных пункта. Однако у миланцев есть еще один матч в запасе.

Неаполитанцы и бергамаски встретятся в очном противостоянии завтра, 18 января. Старт встречи запланирован на 21:45.